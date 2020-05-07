العميد سريع يكشف عن تصعيد عسكري جديد في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع استمرار قوى العدوان في تصعيدها في مختلف جبهات الداخل والحدود.
وأوضح العميد سريع في بيان مقتضب مساء اليوم، أن العمليات الهجومية لقوى العدوان خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 11 عملية هجومية وتسلل في جبهات الحدود والجوف ومأرب والبيضاء والضالع.
وأضاف أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم شن خلال الأسبوع الماضي 110 غارة على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع.. مبيناً أن غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 أبريل وحتى اليوم أكثر من 76 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 810 غارات جوية.
وكان متحدث القوات المسلحة أكد في وقت سابق، أن التصعيد الجوي والبري المتواصل لقوى العدوان سيقابل بالرد المناسب والموجع وعلى الباغي تدور الدوائر.
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