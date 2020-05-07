- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
ناقش الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسلام، الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، ونائبه، عبر تقنية الفيديو، الوضع الإنساني الكارثي في اليمن جراء العدوان والحصار خصوصا مع تفشي جائحة كورونا في العالم.
وتطرق اللقاء، إلى الجوانب المتصلة بالملف السياسي والاقتصادي وإمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بدور إيجابي في ذلك.
وقد أعرب سفير الاتحاد الأوروبي، عن استعداد الاتحاد تقديم مساعدات فنية في فتح مطار صنعاء الدولي، وكذا الاستعداد لتقديم مساعدات فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا وفي الجانب الإنساني وغيرها من المساعدات الفنية واللوجستية.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد الوطني يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع الإنساني باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.