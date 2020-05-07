الوفد الوطني يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع الإنساني باليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات



ناقش الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسلام، الخميس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، ونائبه، عبر تقنية الفيديو، الوضع الإنساني الكارثي في اليمن جراء العدوان والحصار خصوصا مع تفشي جائحة كورونا في العالم.

وتطرق اللقاء، إلى الجوانب المتصلة بالملف السياسي والاقتصادي وإمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بدور إيجابي في ذلك.

وقد أعرب سفير الاتحاد الأوروبي، عن استعداد الاتحاد تقديم مساعدات فنية في فتح مطار صنعاء الدولي، وكذا الاستعداد لتقديم مساعدات فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا وفي الجانب الإنساني وغيرها من المساعدات الفنية واللوجستية.