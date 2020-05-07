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مسؤول أممي يحذر من خطر تفشي فيروس كورونا في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

جدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، قلقه من خطر تفشي فيروس في اليمن، سيما في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على البلاد.

وأكد في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا يهدد كل المنطقة إذا استمر تفشيه في اليمن.

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ونبه إلى ندرة الموارد الطبية والكوادر البشرية في اليمن، مشيرا إلى أنها “مشكلة كبرى”.

وطالب بوقف إطلاق النار في اليمن، معتبرا أنه خطوة أساسية للعمل الإنساني.

وحذر من أن أزمة كورونا سترتد على الدول الغنية إذا لم يتم توفير تمويل لمحاصرته.

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