شكرا لمتابعة خبر عن "مصادر" تكشف ما حدث في مركز سيتي ماكس بصنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر اقتصادية مطلعة في صنعاء ان جماعة الحوثي صادرت عدد جديد من الشركات والمؤسسات التجارية في مناطق سيطرتها بذريعة ملكيتها لشخصيات تصنفها بالخصوم.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر ان آخر تلك المؤسسات التي قامت جماعة الحوثي بالاستحواذ عليها ومصادرتها مركز سيتي ماكس التجاري للألبسة والأقمشة في شارع الستين بالعاصمة صنعاء.

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وأشارت المصادر إلى ان جماعة الحوثي عينت حارسا قضائيا على المركز وصادرت حسابات المركز في البنوك التجارية، كما استحوذت على عمليات البيع والشراء وعينت محاسبين جدد وادارة مالية، وامناء للمخازن والمستودعات.

وكانت جماعة الحوثي قد قامت خلال الأعوام الماضية باغلاق مركز سيتي ماكس لاكثر من مرة للضغط عليه لدفع الاتاوات التي قررتها الجماعة والتي تتجاوز المليارات.

ويأتي هذا في إطار النهج الحوثي لمصادرة الشركات حيث سبق لها ان صادرت عددا من الشركات اهمها مستشفى سيبلاس ومستشفى جامعة العلوم وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومؤخراً جامعة العلوم والتكنولوجيا، وقبله شركة سبأفون وغيرهم.