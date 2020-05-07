شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : قبائل إب تلبي داعي النكف الذي اطلقه الشيخ ياسر العواضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، أن قبائل المحافظة لبت نكف الشيخ القبلي ياسر العواضي، وأعلنت التحاقها بقبائل محافظتي مأرب والبيضاء.

وذكرت المصادر أن قبائل محافظة إب أعلنت وقوفها ومساندتها لقبائل البيضاء في هبتها ونكفها ضد مليشيا التمرد والإرهاب الحوثية.

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وأشارت المصادر الى أن قبيلة مذحج الكبرى والبيضاء واحدة، وعرضها وشرفها و دمها واحد.

يأتي ذلك في وقت يتوافد فيه مئات المقاتلين القبليين من محافظتي البيضاء ومأرب تلبية للنكف القبلي الذي دعا له الشيخ ياسر العواضي؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر، إن مئات المسلحين القبليين وصلوا بعدتهم وعتادهم على متن عشرات السيارات إلى آل عواض في ردمان قادمين من منطقة الجريبات بمديرية نعمان والسوادية ومديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وأضافت إن الحشود القبلية لا سيما من المديريات المجاورة لمديرية ردمان جاءت تلبية لدعوة النكف القبلي التي أطلقها الشيخ ياسر العواضي ثأراً لمقتل الشهيدة جهاد الأصبحي على يد مسلحي الحوثي داخل منزلها منتصف الأسبوع الماضي.

و بالمقابل، في الوقت الذي ترسل فيه الوساطات إلى أصبح في مديرية الطفة وآل عواض، تواصل المليشيا الحوثية تحشيد مسلحيها من جهة رداع ومحافظة ذمار إلى تخوم مديرية ردمان والسوادية المجاورة لها.

وقالت المصادر إن آخر التعزيزات الحوثية قدمت من معسكرات الحوثي في قاع الحقل بمديرية آنس ذمار بقيادة القيادي الميداني للمليشيا المكنى أبو عبدالملك الشرفي.