شكرا لمتابعة خبر عن الجوبي اليمني : يكشف عن «الخطر» الذي سيضرب الارض بعد «20» ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الفلكي اليمني أحمد الجوبي حقيقة الانباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن وجود نيزك كبير سيضرب الارض منتصف رمضان الجاري.

وفي منشورات له قال الفلكي اليمني، أحمد الجوبي، قبل قليل على صفحته في فيس بوك: “لا صحة لوجود كارثة او نيزك او أي من هذه الشائعات تحدث منتصف رمضان الجاري”.

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وواصل قوله في منشور لاحق“يخاف كثير من الناس أن يضرب جرم سماوي الكرة الأرضية مما يتسبب الى دمار هائل وفي حقيقة الأمر أن الكويكب المسمى OR2 مر على مسافة 6 مليون كم من الأرض يوم ?? ابريل ????م عند الساعة ?? ظهرا و ?? دقيقة بتوقيت اليمن ثم بعدها اتجه نحو الفضاء فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.”

وكان علماء فلك يتوقعون أن يرغم المذنب العملاق الناس على البقاء في منازلهم أثناء مروره قرب الأرض.وكانت الصخرة العملاقة التي تسمى 1998-OR2، انتهكت مبادئ التباعد الاجتماعي في المجرة التبانة، يوم الأربعاء الماضي 29 ابريل 2020، بمرورها على بعد أربعة ملايين ميل من كوكب الأرض، ما يعني شبه اصطدام بلغة الفضاء.

ويبلغ طول النيزك ميلين وعرضه 1.2 ميل، وسيكون الأكبر الذي يمر قرب الأرض خلال هذا العام.وتظهر صور جديدة التقطها مرصد أريسيبو في بورتوريكو، النيزك وهو يتجه نحو الأرض بسرعة 19500 ميل في الساعة، وعلى سطحه عدد من النتوءات.

وبسبب حجمه وقربه من الأرض، فقد صنفه مركز الأجسام القريبة من الأرض على أنه “كويكب خطير محتمل”