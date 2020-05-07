بعد سيطرتهم على ادارته...  - الحوثيون ينهبون إكرامية رمضان لموظفي مستشفى جامعة العلوم بصنعاء

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء عن مساع حوثية لنهب إكرامية رمضان الخاصة بموظفي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتي اعتادوا استلامها كل عام.

وقالت مصادر خاصة في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا لـ "يمن شاب نت"، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعتزم مصادرة ونهب مستحقات الاكرامية الرمضانية التي كان يحصل عليها موظفي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء في كل عام.

وأشارت المصادر إلى "أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمد على تأخير رواتب الموظفين المستحقة منذ سيطرتها على إدارة المستشفى وحتى اللحظة لا يزال موظفي المستشفى من دون رواتب حيث كان المفترض أن يتسلموها بتاريخ 28 من كل شهر".

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على جامعة ومستشفى العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء واختطاف رئيس جامعة العلوم الدكتور "حميد عقلان" أصبحت حركة العمل في المستشفى شبه مشلولة تماما.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت قد استكملت في أواخر يناير مطلع العام الجاري سيطرتها التامة على جامعة ومستشفى العلوم بصنعاء وعينت إدارة تابعة لها. وحتى اللحظة ما يزال رئيس جامعة العلوم الدكتور حميد عقلان مختطف في سجون الميليشيات الحوثية بعد رفضة منح الحوثيين الأرشيف والنظام الخاص بالجامعة والمستشفى.

