شاهد..ردود أفعال يمنية غاضبة بعد تعيين توكل كرمان ضمن المحكمة العليا لفيس بوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

خاص- الخليج 365

بعد أن أعلنت إدارة شركة فيسبوك أول عشرين عضوا في مجلس الرقابة التابع لها، يمكنها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك والمساعدة في الإشراف على المحتوى وسماع الطعون في القرارات الحالية، وجاء من ضمن هذه الأسماء توكل كرمان الاخوانية،فقد انهالت ردود أفعال يمنية غاضبة بعد تعيينها ضمن المحكمة العليا لفيس بوك.



وقال أحد النشطاء في تعليقه: أنت تقومين بحظر كل من يختلف معك كما أنك لست محايدة سياسيا لذلك سيشهد موقع فايسبوك سنوات زعافا في الشرق الاوسط بسببك..ستختفي آلاف المنشورات والحسابات وسيتعرض ملايين لتقييد النشر والمراسلة بمجرد أن يطرحوا رأيا مخالفا لسياسة أردوغان أو الإخوان مارك سيندم لأن موقعه سيخسر الكثير بسببك.

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وقال "سامي صالح" أحد النشطاء: علينا اأن نتحد ونرفع اعتراضنا على هذا الاختيار . الكل يرفع خطاب من حسابه . للشركة الام وليس لفيس بوك الشرق الاوسط . ضعوا صيغة للخطاب .

كما علق على محمد العماري: إيش مؤاهلاتها العلميه السيده توكل كرمان افيدونا وجزاكم الله خير او خراب في خراب.