شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة فينا خير توزيع السلة الغذائية للأسر النازحة الفقيرة في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 المهرة - الخليج 365 دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظه المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم مشروع توزيع السلل الرمضانية الغذائية لعدد (٢٠٠٠) اسرة من النازحين والفقراء في المحافظة والتي تنفذها مؤسسة فينا خير بدعم من السلطة المحلية تحت رعاية المحافظ وباشراف مكتب الشؤون الاجتماعية.

Advertisements وفي التدشين أشاد الامين العام بهذا العمل الإنساني من قبل مؤسسة فينا خير في شهر رمضان. من جانبه شكر سالم سويلم نائب مدير عام مكتب الشؤون والعمل فاعلي الخير والسلطة المحلية لرعايتهم للمؤسسات التنموية والخيرية ومنها مؤسسة فينا خير على تقديمها لهذه المساعدات الغذائية والمنظمات الفاعلة في المهرة وتواصلهم المستمر لمساعد المحتاجين. فيما اعطت القائم بأعمال رئيسة المؤسسه شرح عن كيفية توزيع السلل الغذائية التي تقدمها المؤسسة للأسر الفقيرة والنازحة ، مؤكدة بأن التوزيع حسب قاعدة البيانات ، وعبرت عن شكرها للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الاستاذ محمد علي ياسر وفاعلي الخير على دعمهم المستمر للمؤسسة.

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