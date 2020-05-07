صادق دويد : لهذا السبب يتستر الحوثيون على قتلة الشهيدة جهاد الأصبحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد، صادق دويد، أسباب تستر ميليشيا الحوثي الإنقلابية على قتلة الشهيدة جهاد الأصبحي، التي قضت برصاص قيادي حوثي في محافظة البيضاء .



وقال في تغريدة له بتويتر، "لانها مسيرة لصوص وقتله فكلاً منهم يتستر على الآخر ويعيق مجرى العدالة ومنها جريمة قتل الشهيدة جهاد الاصبحي" .

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وأكد أن إلقاء التهم وتخوين مشائخ وابناء محافظة البيضاء، كما يفعل الحوثيون مع كل مطالب بحقوقه، لن يغطي على جرائمهم المنكرة ولن يحول دون أن ينال القتله حسابهم طال الزمان ام قصر.

وتشهد محافظة البيضاء حشد قبلي واسع بعد إعلان النفير العام على خلفية قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالإعتداء على مواطنة بعد إقتحام منزلها ورفض قيادات الميليشيات الإعتذار وتسليم القتلة .

وتداعى العشرات من أبناء قبائل البيضاء إلى إلى مديرية "ردمان آل عواض"، تلبية للدعوة التي أطلقها الشيخ البارز ياسر العواضي، للقصاص من قتلة "جهاد الأصبحي"، التي قتلت بنيران المليشيا الحوثي في نهار رمضان داخل منزلها.