محافظ المهرة يناقش مع المقاولين آلية صرف مستحقاتهم المالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، بمكتبه، اليوم، مع التجار والمقاولين ممن لديهم مستحقات على السلطة المحلية، نظير مشاريع نفذوها في فترات سابقة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي.



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وناشد المقاولين، المحافظ بتسليم مستحقاتهم السابقة نظير المشاريع التي نفذوها في مجال تحسين شبكة الكهرباء، ومشاريع المياة وحفر الآبار، واستيراد سيارات ومعدات أخرى لصالح المحافظة.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية ملتزمة بكافة المستحقات المالية للمقاولين الذين استكملوا مشاريعهم وفق الشروط المحددة في جداول الكميات، حسب الأطر القانونية للجنة المناقصات والمزايدات والبرنامج الإستثماري للمحافظة.. وفيما يتعلق بالمشاريع التي نفذت بتكليفات مباشرة وغير قانونية، أوضح المحافظ بأنه سيتم إحالة المشاريع إلى لجنة مختصة لإعادة النظر فيها.

ودعا المحافظ جميع المقاولين إلى مراعاة الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المحافظة، وانخفاض نسبة الإيرادات بسبب جائحة كورونا، مؤكداً بأن السلطة المحلية ملتزمة بدفع كافة المستحقات المالية القانونية للمقاولين على دفعات وفق الإمكانيات المتاحة.