شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمجابهة كورونا .. وزارة الصحة تسلم أطباء بلا حدود مركز العزل في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم الخميس، مركز العزل في مستشفى الأمل إلى منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بهدف إدارته والعمل المشترك مع الوزارة في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد .



جاء ذلك بموجب مذكرة وقعتها الوزارة مع المنظمة، تتكفل المنظمة بموجبها بإدارة المركز إدارة كاملة مع توفير الاحتياجات والحوافز الشهرية للموظفين حتى انتهاء الوباء.

وقع المذكرة وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي ومن جانب المنظمة، تيري دوراند.

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