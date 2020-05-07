شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين وترامب بحثا التعاون في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف، الوضع المتعلق بأزمة فيروس كورونا، والتعاون الثنائي في مواجهة تداعياتها.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة الروسية، أن بوتين وترامب بحثا تطورات جائحة كورونا و"قيما إيجابا التعاون الثنائي" في هذا المسار.

وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على "تعزيز التنسيق في هذا الاتجاه حيث اقترح الجانب الأمريكي إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى روسيا".

وتناول الطرفان الوضع في سوق النفط العالمية، حيث "تم التأكيد على أن اتفاق أوبك+ الجديد أبرم في وقت مناسب بفضل تفاعل رئيسي روسيا والولايات المتحدة، إلى حد كبير".

وأضاف البيان أن "الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو قد ترك أثره العملي على استقرار أسعار النفط".

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كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية، وشددا على "الأهمية التاريخية للتحالف بين الشعبين الروسي والأمريكي إبان الحرب العالمية الثانية، الذي جعل هزيمة العدو المشترك ممكنة".

وأضاف البيان: "تم التشديد على أن روسيا والولايات المتحدة وعبر الشراكة هذه، قادرتان على تحقيق الكثير في حل المشاكل الملحة العصرية، بما في ذلك ضمان الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب وحل الصراعات الإقليمية ومكافحة الأوبئة".

وفي ختام المكالمة، أكد الزعيمان أهمية دعم الحوار بين البلدين والاتصالات الروسية الأمريكية في مختلف المجالات.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لنتائج المحادثة حيث كانت "بناءة وموضوعية".

المصدر: RT