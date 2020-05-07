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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان تأييد لقرار محافظ حضرموت بخصوص حظر التجوال (وثيقة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدر مكتب وزارة الخدمة المدنية و التأمينات ساحل حضرموت بيان قال فيه في ظل الاوضاع التي تعانيها البلاد و المواطنين كافة في محافظة حضرموت جراء الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد ١٩ و لم لنا من مسؤلية قانونية و اخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع الحضرمي من جراء تبعات هذا الفيروس الخبيث .
فإننا في مكتب وزارة الخدمة المدنية و التأمينات ساحل حضرموت نؤيد قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني حظر التجوال من الساعة ٤ عصراً وحتى ٤ فجراً وكذلك كل الاجراءات الوقائية التي تم اصدارها عن طريق مكتب المحافظ و مكتب الصحة العامة و السكان بساحل حضرموت ممثلة بالوكيل الدكتور رياض الجريري رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا بالمحافظة .
واننا نحث جميع الموظفين و المواطنين للالتزام بهذه الاجراءات من اجلنا جميعاً و من اجل و سلامة حضرموت وهي ان شاء الله مرحلة صعبة رح نتغلب عليها و نعود من جديد لحياتنا الطبيعية اذا تكاتفنا و ساعدنا الجهات الصحية و السلجة المحلية في مساعيها الطيبة لمواجهة هذا الفيروس الخفي و العدو الخطير .
حفظ الله حضرموت شعباً وقيادة وجنبها كل انواع الشرور و المحن
صادر عن مكتب وزارة الخدمة المدنية و التأمينات ساحل حضرموت
عنهم المدير العام / سامي مبارك بامحفوظ
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