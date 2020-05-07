شكرا لمتابعة خبر عن تغير نبرة الخطاب لتصريحات "محمد على الحوثى" تكشف حجم الخوف الذي يعيشه و المأزق الكبيرلجماعته في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث رئيس ما يسمى باللجان الثورية التابعة لميلشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران عن احداث محافظة البيضاء الأخيرة.

وقال المدعو محمد على الحوثى في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم التواصل مع مدير الامن بمحافظة البيضاء..وقد تم طلبه بإيصال قائد الحملة مع افراده الى صنعاء للتحقيق في ملابسات القضية".

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وأضاف الحوثى "نطلب من الاخوة مشائخ وعقال محافظة البيضاء إيصال المطلوب من قرية الطفة".

واختتم محمد على الحوثى تغريدته بالقول"ونطلب من مشائخ و عقال ومواطنين البيضاء بمواجهة ما أسماه( العدوان).

وتكشف هذه التصريحات حقيقة المأزق الذي وقعت فيه ميلشيا الحوثى المتمردة أمام قبائل البيضاء مع استمرارها حشد رجال القبائل بعد نكف وداعي تحت مسمى صون الكرامة والشراف