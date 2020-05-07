شكرا لمتابعة خبر عن ساعات حاسمة في محيط عاصمة " سقطرة والقوات السعودية تعاود التمركز في ثلاث مواقع وتسيطر على المطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعد حدة التوتر مجددا بين القوات الحكومية والإنتقالي بعد استقدام الإنتقالي قوات من خارج الجزيرة.

واكدت مصادر اعلامية مطلعة ان القوات السعودية التي كانت تتمركز في مداخل مدينة حديبو بناء على إتفاق سابق أنسحبت وأعادت تمركزها في محيط مقر حماية البيئة ومنطقة موري والمطار.

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