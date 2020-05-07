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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليس هادي ولا الحوثي ولا الزبيدي..ترامب ييتهم رسميا هذا الطرف بنشر كورونا في اليمن..ويهدد أنه مالم ينقذ اليمنيين من الفيروس فإن امريكا ستزيله من الوجود

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