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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس لحم الخنزير: نوع من اللحم حرمه الله ورسوله في الكتاب والسنة ولكن المسلمين في العالم العربي والاسلامي يعتبرونها وجبة عصرية لذيذة ويتناولونها حتى في رمضان

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