شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. افتتاح مركز العزل وعلاج حالات الاصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مركز عزل وعلاج حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، يتكون المركز البالغ كلفة انشائه مع موازنته التشغيلية لستة اشهر نحو مليون دولار، من جناح فرز الحالات المشتبهة، وجناح لعلاج الحالات التي يثبت اصابتها، وجناح للعزل الصحي للحالات المصابة التي تعاني من مضاعفات الى جانب ادارة وغرف اطباء ومرافق صحية. ويضم المركز 63 سريرا منهم 4 اسرة بقسم الطوارئ و49 سريرا في قسم الرقود و10 اسرة في قسم العناية المركزة. واوضح الدكتور مفتاح ان هناك مراكز عزل وعلاج اخرى سيتم افتتاحها خاصة بالنازحين في مخيمات النزوح وهي ضمن الاجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارئ لمواجهة الوباء.

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