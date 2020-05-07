ننشر نص بيان اجتماع أعضاء مجلسي النواب والشورى والعلماء والمكونات السياسية مع محافظ حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اجتمع أعضاء مجلسي النواب والشورى والعلماء والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني مع محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بشأن المستجدات على الساحة الوطنية.



وإليكم نص البيان:

بسم الهم الرحمن الرحيم ..

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

في جو سادته روح المسؤولية والإخاء والحرص على حاضر ومستقبل حضرموت ووحدتها وأمنها واستقرارها، تداول أعضاء مجلسي النواب والشورى والعلماء والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت مع اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية مساء يوم الأربعاء أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه حضرموت وسبل تجاوزها في هذه الظروف العصيبة التي يعاني منها الوطن والمجتمع الإقليمي والدولي وتم التأكيد على الآتي :

1-تأييد البيان الصادر عن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بتاريخ 26/4/2020 م بشأن المستجدات على الساحة الوطنية والتأكيد على جهود فخامة الأخ المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالدفع نحو العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض .

Advertisements

2-تضافر وتكامل الجهود لكل مكونات المجتمع الحضرمي في مواجهة جائحة كورونا، ودعم كل ما أقرته لجنة الطوارئ بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارات المختصة لمجابهة هذا الوباء الخطير، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين، مع التأكيد على التوعية المتواصلة بمخاطر هذه الجائحة .

3-العمل على تحسين أوضاع الخدمات من ماء وكهرباء وغيرها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك

4-التواصل المستمر مع الحكومة واللجنة العليا للطوارئ لإيجاد حلول عاجلة وآمنة لمشكلة العالقين بما فيها توفير ما يضمن لهم سبل العيش الكريم حتى يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم للوطن .

5-ضرورة عقد اللقاءات التشاورية بشكل دوري بين مكونات المجتمع والسلطة الحالية لما من شأنه مصلحة حضرموت ووحدة الصف وتكاتف الجهود.

(والله الموفق،،)

صادر عن:

الاجتماع الموسع لأعضاء مجلسي النواب والشورى والعلماء والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني مع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية

مساء يوم الأربعاء 6/5/2020م.