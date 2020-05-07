شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحة السعودية تعلن عن تسجيل رقم قياسي حول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت وزارة الصحة في مؤتمرها اليومي عن تسجيل 1793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 10 حالات وفيات رحمهم الله، و1015 حالة تعافي.
بذلك يكون ارتفع عدد الحالات المصابة إلى نحو 33731 حالة إصابة بفيروس كورونا، ووصل عدد حالات التعافي إلى 7798 حالة تعافي و219 حالة وفاة.
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