شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..السلطات السعودية تباغت المفتربين اليمنيين والسودانيين بفتوى تجبرهم بالقوة على الافطار وعدم صيام شهر رمضان لهذا السبب الصادم الذي لا يخطر على البال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..السلطات السعودية تباغت المفتربين اليمنيين والسودانيين بفتوى تجبرهم بالقوة على الافطار وعدم صيام شهر رمضان لهذا السبب الصادم الذي لا يخطر على البال

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..السلطات السعودية تباغت المفتربين اليمنيين والسودانيين بفتوى تجبرهم بالقوة على الافطار وعدم صيام شهر رمضان لهذا السبب الصادم الذي لا يخطر على البال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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