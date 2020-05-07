شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:ليس من اليمن ولا من ليبيا..ولي عهد ابو ظبي يتلقى خبر صاعق اجبره على البكاء وذرف الدموع من شدة القهر وجعل كل حكام الامارات يشعرون بالرعب والهلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليس من اليمن ولا من ليبيا..ولي عهد ابو ظبي يتلقى خبر صاعق اجبره على البكاء وذرف الدموع من شدة القهر وجعل كل حكام الامارات يشعرون بالرعب والهلع

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:ليس من اليمن ولا من ليبيا..ولي عهد ابو ظبي يتلقى خبر صاعق اجبره على البكاء وذرف الدموع من شدة القهر وجعل كل حكام الامارات يشعرون بالرعب والهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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