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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:منصب رفيع لتوكل كرمان في امريكا سيجعلها قادرة على توجيه ضربة ساحقة للسعودية او للامارات او للرئيس هادي والزبيدي والحوثي وبموافقة امريكية ( صورة )

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