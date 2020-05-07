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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتدام المواجهات في الوهبية بالبيضاء ومقتل العشرات من مسلحي المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
قال مصدر عسكري ميداني إن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بينها قيادي بارز، لقوا مصرعهم بنيران القوات الحكومية في جبهة قانية، بمحافظة البيضاء.
ووفق المصدر لقي، اليوم، القيادي الحوثي المدعو "عبدالناصر عبدالله قرموش"، وعشرات العناصر التابعة لها مصرعهم في منطقة الوهبية بجبهة قانية، محافظة البيضاء.
وكانت القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية قد خاضت مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بعد أن دفعت المليشيا بتعزيزات بشرية وشنت هجماتها على مواقع تتمركز فيها وحدات من الحكومية.
وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة تجددت فجر اليوم الخميس بين الطرفين في ذات الجبهة.
وأشارت إلى احتدام المواجهات في "اليسبل" بمنطقة الوهبية، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة
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