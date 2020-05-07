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طبيب مصري يشرح تزايد حالات الموت المفاجئ

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال عميد معهد القلب السابق في مصر الدكتور جمال شعبان، إن الموت المفاجئ - وهو حسب أحد الأحاديث النبوية من علامات الساعة- يعود لاعتلالات قلبية قد تكون دون أعراض واضحة.

وقال شعبان خلال برنامج "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد "المرض لا يقصر عمرا لكنه سبب، و الموت المفاجئ زاد الفترة الأخيرة وأحد الأحاديث النبوية ذكرت أنه من علامات الساعة".


وتابع: "مفهوم الموت المفاجئ يختلف عن الموت المفاجئ بسبب التوقف القلبي"، مقترحا تسجيل حالات الموت المفاجئ بالسكتة القلبية بمصر لتحديد إحصائية دقيقة.

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وجزأ الطبيب المرضى المحتملين لمجموعتين وهم لمن يقل عمره عن 35 ومن يزيد عن هذا العمر  قائلا : "من أسباب الموت المفاجئ لمن يقل عمرهم عن 35 عاما اختلال كهرباء القلب نتيجة مشكلة بعضلة القلب، وحالات كثيرة منها لا تعرف إلا بعد الوفاة، كونها لا يظهر عليها أعراض في بعض الحالات، وهو ما يؤكد أهمية إجراء رسم القلب"، مشيرا إلى أن حالات الموت بسبب الخلل الكهربائي تحدث كثيرا خلال النوم.
وأردف: "من أسباب الموت المفاجئ لمن يقل عمرهم عن 35 عاما أيضا الخلل في عضلة القلب ووجود تضخم في البطين الأيمن".

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المصدر: صدى البلد (صفحة يوتيوب)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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