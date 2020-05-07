شكرا لبحثكم عن خبر قناة RT تقدم تغطية خاصة لعيد النصر عبر البث الحي على الشاشة وفي الإنترنت بست لغات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في الـ9 من مايو تقدّم قناة RT جدول برامج خاص تكريسا للذكرى الـ75 لانتصار القوات المتحالفة في الحرب العالمية الثانية، ونصر الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى.

وستبث البرامج باللغات الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والعربية والروسية. وقد أطلقت قناة RT منذ بداية عام 2020 عددا كبيرا من المشاريع المكرسة لعيد النصر من بينها فيلم يعيد إحياء الظروف التي كانت تحيط بلحظة التقاط الصورة التاريخية في مايو عام 1945 بعنوان "رفع العلم الوطني على مبنى الرايخستاغ" (مبنى البرلمان السابق في ألمانيا النازية).

وستبث قناة RT في الـ9 من مايو كل حلقات الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "#أبجدية النصر: من قلعة بريست إلى مبنى الرايخستاغ" وهو يتابع أحداث هجوم الجيش الأحمر في عام 1945. ويعتبر هذا المسلسل الوثائقي جزءا من مشروع خاص بعنوان "#صفحات النصر" ( #VictoryPages) أعدته قناة RT لتسليط الضوء على تاريخ الحرب العالمية الثانية على مواقع تويتر (Twitter) وإنستغرام (Instagram) وفيسبوك (Facebook) وفي-كي (VK) ويوتيوب (YouTube).

كما ستعرض RT صورا من الجو تظهر الساحة الحمراء بالإضافة إلى بث مختلف البرامج والأفلام الوثائقية عن الحرب العالمية الثانية. أما قناة RT الناطقة بالإسبانية فستقدم سلسلة برامج مكرسة للمواطنين الإسبان والمواطنين من دول أمريكا اللاتينية الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية. وسوف تلفت قناة RT الناطقة بالعربية أنظار المشاهدين إلى المعارك الرئيسة وقصص الناس الذين حاربوا فيها. أما قناة RT الناطقة بالفرنسية فستبث سلسلة مقابلات مع قدامى المحاربين الفرنسيين والمؤرخين المختصين بموضوع الحرب العالمية الثانية.

وفيما يخص قناة RT الناطقة بالألمانية فسوف تقدم مشروعها الخاص حيث ستبث لقاء عبر الفيديو بين عضو البرلمان الألماني ومحارب روسي شارك في معركة برلين في مايو عام 1945 بل لم يفوت فرصة التوقيع على جدران مبنى الرايخستاغ كما فعل الكثير من الجنود السوفييت في ذلك الوقت. أما عضو البرلمان فقد اقترح على المحارب القديم كتابة رسالته على جدار بغرفة مكتبه داخل البرلمان. يجب الإشارة أن هذه المكالمة جرت قبل أن يُتوفّى المحارب القديم بعدة أيام في بداية شهر مايو.

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لقد جمع مشروع آخر لقناة RT بعنوان "#بريد النصر" (#VictoryMail) خلال الأشهر الأخيرة قصص العديد من قدامى المحاربين المشاركين في الحرب العالمية الثانية من شتى أنحاء العالم. وقامت قناة RT بإيصال رسائل الشكر والامتنان من المواطنين في روسيا وبيلاروس وألمانيا والولايات المتحدة والصين وبلدان كثيرة أخرى إلى المحاربين القدامى في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.

كما أنتجت قناة RT مشروعا خاصا يروي قصة التقاط الصورة الحربية الأسطورية بعنوان "رفع العلم الوطني على مبنى الرايخستاغ". يحوّل هذا المشروع لحظة الانتصار إلى فيلم تذكاري حيث حللت RT بدقة وعناية جميع الصور الأصلية المتاحة التي كانت قد التقطت على سطح البرلمان النازي السابق من قبل يفغيني خلدي وهو مصور تلك الصورة الأيقونية. إضافة إلى ذلك يقدم منتجو هذا المشروع أكثر من 40 صورة مكملة لمبنى الرايخستاغ والمباني المحيطة والمظاهر البانورامية والآثار المعمارية المجاورة بغية إعادة إحياء اللحظة الدقيقة لالتقاط الصورة التاريخية.

أما على موقع تويتر فقدم فريق قناة RT مَشاهد الفيديو الافتراضي التي تعيد إحياء الأشهر الأخيرة للحرب العالمية الثانية وهي تضم عشرات الشخصيات التاريخية التي تنشر تغريدات على حساباتها الافتراضية "في الوقت الحالي" لمشاركة أفكارهم وإطلاع الجمهور على تطورات الوضع الحربي.

وفي إنستغرام أطلقت RT مشروع "الرسالة الخالدة" لعرض صور مرسومة تظهر رسائل حربية أصيلة كانت قد وصلت من خطوط جبهة القتال. وقد رسم تلك الصور فنانون شباب من الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة للرئاسة الروسية.

إن RT شبكة إخبارية عاملة على مدار الساعة وتضم ثماني قنوات تلفزيونية تبث أخبارا وتغطي القضايا الراهنة وتعرض أفلاما وثائقية بالإضافة إلى منصات رقمية بست لغات ووكالة RUPTLY للفيديوهات الإخبارية. ووفقا لنتائج استطلاع الرأي حول موضوع الاستهلاك الإخباري والذي أجرته في عام 2017 شركة Ipsos الرائدة في مجال أبحاث الجماهير تشهد قناة RT أسبوعيا 100 مليون مشاهد في 47 بلدا من أصل أكثر من 100 بلد تبث فيها القناة. كما تحتل RT المرتبة الأولى على يوتيوب من بين الشبكات الإخبارية الأخرى مع أكثر من عشرة مليارات مشاهدة على قنوات تابعة لـRT. تعد RT القناة الروسية التلفزيونية الوحيدة التي تأهلت سبع مرات للتصفيات النهائية لجائزة إيمي