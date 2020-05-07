شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة تحذر من وفاة 48 ألف امرأة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من احتمالية وفاة 48 ألف امرأة يمنية، بسبب نقص التمويل، واحتمال إغلاق مرافق الصحة الإنجابية، وسط مخاطر متزايدة يشكلها فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان: "يمكن أن تموت أكثر من 48 ألف امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة في اليمن، بسبب النقص الحاد في التمويل، واحتمال إغلاق مرافق الصحة الإنجابية، وسط المخاطر المتزايدة التي يشكلها فيروس كورونا".

وأضاف: "لإنقاذ الأرواح، يطالب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتمويل عاجل بقيمة 59 مليون دولار، لتوفير الرعاية الصحية الإنجابية المنقذة للحياة، وخدمات حماية المرأة حتى نهاية عام 2020".

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ولفت البيان إلى أن: "هناك حاجة إلى 24 مليون دولار إضافية لخطة الاستجابة لكورونا في اليمن، من أجل حماية العاملين الصحيين، وتمكين النساء والفتيات من الوصول إلى الخدمات الصحية".

ونقل البيان عن ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان قولها: "إذا توقفت خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، فستكون لذلك عواقب وخيمة على النساء والفتيات في اليمن، ما يعرضهن لخطر أكبر".

وأضافت: "اليمن بحاجة ماسة إلى التمويل لإبقاء المرافق الصحية مفتوحة لحماية صحة وسلامة النساء والفتيات".

وحتى مساء الأربعاء، سجل اليمن 25 حالة إصابة بكورونا، بينها 5 وفيات.

والسبت، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تأثير فيروس كورونا على نصف سكان اليمن التي تعاني من هشاشة وضعف في القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة منذ سنوات.