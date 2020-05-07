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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية خولان بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
الخليج 365 ـ خاص
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 07/أيار/2020، غارات على أهداف للحوثيين في محافظة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف قصفت أهدافا للمليشيا في منطقة العرقوب التابعة لمديرية خولان الطيال شرقي صنعاء.
وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول طبيعة الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
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