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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنك الدولي يستأنف تدخلاته في قطاع التعليم اليمني بـ 150 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن البنك الدولي استئناف برامجه في قطاع التعليم في اليمن والبالغ تكلفتها التقديرية 150 مليون دولار.
ويستهدف المشروع التدخل عبر مكونين رئيسين وستة تدخلات فرعية تتضمن تقديم الدعم للمعلمين واستكمال نهج القراءة المبكرة بالصفوف الاولى الى جانب الدعم النفسي والاجتماعي واستكمال البرنامج للمعلمات الريفيات والتغذية المدرسية وتوفير المواد والمستلزمات المدرسية واستخدام التكنولوجيا في التعليم واعادة تأهيل المرافق الصحية والمياه في المدارس، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وفي هذا السياق ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس عبر دوائر الاتصال مع وفد البنك الدولي، مضامين التدخلات في اليمن والمتضمنة أيضا اطلاق مشروع التعليم عن بعد كمشروع وطني يستهدف كافة طلاب اليمن.
كما سيعمل المشروع على تعزيز القدرات المحلية على ادارة التعليم بحالات الطوارئ.
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