بالصور.. ضبط أموال مهربة في نقطة الرباط شمالي عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

عدن لحج -الخليج 365

ضبطت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، أموالاً مهربة في نقطة الرباط.



وقالت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، إن الأموال وقدرها مائتان وستةً وعشرون مليون ريالا يمنيا جرى إخفاءها بإتقان في شاحنة نقل (دينّا) وسط صناديق مشروبات غازية.

Advertisements

وفتحت قوات الحزام الأمني تحقيقاً مع سائق الشاحنة المحتجز (ع.ع.م.د) وذلك لمعرفة وجهة الأموال المهرّبة قبل إحالته مع الأموال المضبوطة إلى الجهات المختصة.

ِ

وأشادت قيادة قوات الحزام الأمني بقيادة وأفراد نقطة تفتيش منفذ الرباط ممثلة بالنقيب "عمار الحوشبي" مثمنة يقظتهم التامة