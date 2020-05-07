شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يدفنون 5 من ضحايا كورونا المستجد في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 إب - الخليج 365 أفادت مصادر طبية بمحافظة خروج ثلاث سيارات إسعاف من مستشفى جبلة في الساعة الأولى من فجر اليوم الخميس، بصحبة أطقم حوثية، وعلى متنها 5 جثث توفت داخل الحجر الصحي بمستشفى جبلة متأثرة بوباء كورونا.

Advertisements وقال سكان بمنطقة جرافة إنهم شاهدوا سيارة إسعاف وعدد من الأشخاص وعليهم ملابس وقاية ومكممين يقومون بدفن متوفين في مقبرة جرافة بمدينة إب. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي إنكار وجود الوباء في المحافظة رغم تأكيدات مصادر طبية متطابقة بتسجيل عدد من الحالات بالكورونا.

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