شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. ميليشيا الحوثي تعلن مقتل القيادي البارز في صفوفها اللواء محمد عبدالكريم الحمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365



أعلنت ميليشيا الحوثي الإيرانية مقتل القيادي البارز في صفوفها قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا اللواء محمد عبدالكريم الحمران.



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وكشفت مصادر بأن الحمران لقي مصرعه في معارك بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن.

ونعت قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي الحمران على مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت أن تشييع الجثمان سيكون بعد ظهر اليوم الخميس من جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.

يذكر أن الحمران تنحدر أصوله من محافظة صعدة، تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان وهو ثاني قائد للقوات الخاصة التابعة لميليشيا الحوثي يلقى مصرعه بعد القائد السابق أبو شهيد الجرادي.