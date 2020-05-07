المشتركة تكسر زحفا حوثيا في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة زحف نفذته المليشيات الحوثية – ذراع إيران في اليمن – على مواقع القوات المرابطة في جبهة حيس جنوب الحديدة، وسقوط خسائر بشرية في صفوف المليشيات جراء خروقاتها للهدنة الأممية.



مصادر عسكرية ميدانية أفادت ان أبطال القوات المشتركة في خطوط التماس تصدوا لزحف نفذته المليشيات على المواقع الجنوبية الشرقية لجبهة حيس.

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واكدت المصادر إن القوات المشتركة حاصرت العناصر الحوثية المهاجمة وباشرت بتوجيه ضربات مباشرة أوقعت عدد من المليشيات بين قتيل وجريح.

وأوضحت المصادر أن المليشيات تلقت هزيمة ساحقة من قبل القوات وأجبرت العناصر الناجية على الفرار مخلفين ورائهم جثث قتلاهم وجرحاهم وتجبر أذيال الخيبة والانكسار بعد اشتباكات استمرت لأكثر من ثلاثة ساعات متتالية.

وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات الموجعة للمليشات الحوثية التي دابت على اختراق الهدنة الأممية دون مراعاة الوضع الإنساني رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا