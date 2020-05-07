شاهد كيف يصلون: عودة صلاة الجماعة في الحرم المكي

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يزيد بن سلمان - شبوة - طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل المكبرية وخارجها، وذلك ضمن مبادرة "معاً محترزون" التي أطلقتها.

وتُعنى المبادرة بتوعية العاملين بالمسجد الحرام بالإجراءات المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافةً إلى إيضاح الطرق الصحية والسليمة لتعقيم اليدين واستعمال الكمامات.

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ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات الوقائية بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.