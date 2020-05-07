شكرا لبحثكم عن خبر الخنبشي يعفي الوليدي ويعين اشراق ناطقا رسميا للجنة طوارئ كورونا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدور امس قرار يقضي بتكليف الدكتورة / اشراق السباعي ، متحدثا رسميا بإسم اللجنة العليا للطوارئ ، نظرا لكثرة المهام المناطة بالدكتور / علي الوليدي وكيل وزارة الصحة . مع احتفاظ الدكتور الوليدي بعضوية اللجنة .

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