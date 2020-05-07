شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع معارك طاحنة في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مؤكدة لموقع يمني بوست الإخباري اليوم الخميس أن معارك هي الأعنف أندلعت الآن بين قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وبين مليشيات الحوثيين الإنقلابية في اليسبل بمنطقة الوهبية بمحافظة البيضاء Advertisements وقال المصدر أن هجوم قبلي بمساندة الجيش الوطني وأبطال المقاومة الشعبية هاجموا مواقع حوثية عديدة الأن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأنهم الأن يمطرون مواقع المليشيات بقذائف المدفعية و صواريخ الكتف أر بي جي و بي 10 مازال القصف مستمر وسوف يستمر الهجوم حتى الخلاص بالنصر والتحرير لكامل التراب الوطني في البيضاء أولاً

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