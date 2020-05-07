شكرا لبحثكم عن خبر البرنامج السعودي يُقدم عربات إطفاء متطورة لمطارات اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، اليوم الخميس، عملية توزيع عربات إطفاء متطورة لكافة المطارات باليمن. Advertisements وقال البرامج في بياناً له، أنه رفد المطارات باليمن بعربات إطفاء متنوعة ومتطورة ومطابقة لمعايير منظمة الطيران. وأوضح البرنامج بأن هذه العربات ستقوم برفع الكفاءة لدى أنظمة السلامة للمطارات في اليمن.

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