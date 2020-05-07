شكرا لبحثكم عن خبر خطير جدا.. فيديو: المسئول عن مقبرة القطيع يناشد السلطات ويهدد باغلاق المقبرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
ناشد المسئول على مقبرة القطيع السلطات الصحية والحكومية بمدينة عدن التدخل لوقف حالة النزيف في عدد الموتى بالمدينة.
وأشار القبار عبدالله سالم عبده وهو المسئول عن مقبرة القطيع إلى انه يناشد المسئولين في مكتب الصحة الافصاح عن سبب وفاة الناس بالوباء الذي يعصف بالناس.
وأكد القبار إلى ان المقبرة استقبلت قبل يومين 15 جثة دفعة واحدة وفي اليوم التالي 13 جثة .
ودعا السلطات إلى الافادة في تصريحات الدفن حول اسباب الوفاة .
وقال انه وطاقم الدفن يفتقدون إلى وسائل السلامة مهددا باغلاق المقبرة في حال مالم يتحصلون على وسائل سلامة. .
وكان القبار يتحدث لفضائية المهرة ومراسلها بعدن.
كانت هذه تفاصيل خبر خطير جدا.. فيديو: المسئول عن مقبرة القطيع يناشد السلطات ويهدد باغلاق المقبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.