شكرا لبحثكم عن خبر وثائق: جمارك عدن تعلن بدء نقل اموالها الى حساب يتبع المجلس الانتقالي بالبنك الاهلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت إدارة الجمارك بعدن أنها بدأت عمليات التوريد المالية الخاصة بها إلى حساب تابع للمجلس الانتقالي بالبنك الأهلي بعدن.

وفي بيان لها قالت الإدارة أنها لجأت إلى اتخاذ قرار يقضي بالإبقاء على الأموال الخاصة بالجمارك لديها حتى الانتهاء من المشكلة القائمة بعدن .

وأشارت إلى ان مندوبين من المجلس وصلوا إليها قبل يومين وأمروا بنقل الأموال إلى البنك الأهلي .

وأشارت إلى أنها اضطرت إلى القيام بنقل الامول واصدرت بيانا جاء فيه:

مكتب جمارك عدن جمرك المنطقة الحرة الأخ / وكيل مصلحة الجمارك المحترم

بعد التحية ، ،

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الموضوع الإيردات اشارة الى الموضوع أعلاه وتعميم المصلحة رقم ( 110 ) مؤرخ 2020 / 05 / 04 م وبناء على تعميم وزير المالية رقم ( 7 ) لسنة 2020 م بخصوص توريد الموارد المالية المحصلة إلى البنك المركزي .

ونظراً للأحداث الأخيرة وقرار المجلس الإنتقالي بالإدارة الذاتية للجنوب وتوريد الإيرادات إلى البنك الأهلي ، فقد وصلتنا المذكرات التالية : 1 ) قرار رئيس لجنة الإدارة الذاتية .

2 ) مذكرة مدير عام مكتب المالية م / عدن .

3 ) مذكرة القائم بأعمال رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي رئيس الإدارة الذاتية اللجنوب . وكل هذه المذكرات تشير إلى توريد الإيرادات إلى البنك الأهلي اليمني - عدن

ونظراً لهذه الأحداث ومن أجل تسهيل العمل فقد قام الجمرك بتوفير خزنة جديدة واستلام الايرادات حتى يتم حل الإشكالية . وفي تاريخ 2020 / 05 / 05 م حضر إلى الجمرك كلا من رئيس اللجنة الإقتصادية في المجلس الإنتقالي ونائبه ومندوبين من البنك الأهلي ومندوبي البنك المركزي في الجمرك ، وتم تسليم المبالغ النقدية والشبكات التي تم تحصيلها خلال الأيام الماضية والتي كانت بحوزة مكتب البنك المركزي بالجمرك إلى مندوبي البنك الأهلي حيث تم التسليم والإستلام بين كلاً من مندوبي البنك المركزي ومندوبي البنك الأهلي وذلك حسب المحضر الموقع بينهما . ( مرفق صورة منه ) كما تم التوجيه للجمرك بأن يتم تحصيل الإيرادات إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020 / 05 / 05 م وتوريدها إلى حساب خاص سيفتح باسم جمرك المنطقة الحرة طرف البنك الأهلي اليمني على أن تقوم إدارة البنك الأهلي بتوفير مندوبين لاستلام الايرادات داخل مكتب الجمرك وذلك خلال الفترة القادمة هذا ما أردنا أن نوضحه لكم وإخلاء الجمرك من أي مسئولية مستقبلاً . مرفق صور من المذكرات المذكورة أعلاه ) ، ، وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا ، ، مدير عام جمرك المتعة الحرة محسن صالح قحطان : صورة مع التحية للاخوة - معالي الأخ / وزير المالية - مدير عام مكتب جمارك عدن المحترم