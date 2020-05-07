اخبار الخليج / اخبار اليمن

ألوية العمالقة تواصل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من السيول بعدن

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألوية العمالقة تواصل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من السيول بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

ألوية العمالقة تواصل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من السيول بعدن

عدن - الخليج 365

تواصل قيادة ألوية العمالقة تقديم الدعم والمساعدات للسكان المتضررين من كارثة السيول في مناطق متفرقة من مديرية كريتر بالعاصمة عدن، من خلال دعم الفرق العاملة في المدينة المنكوبة.

 

 وقدمت قيادة العمالقة دعماً للفرق العاملة لإصلاح مشروع المجاري والصرف الصحي في منطقة كريتر القديمة، وكذلك تعبيد الطريق، وبناء سلالم للمواطنين الساكنين في الجبال بمنطقة الخساف القريبة من المعبد تساعدهم في الوصول الى منازلهم.

Advertisements

 

 وفي ذات السياق، تعمل قيادة العمالقة على دعم الفرق وتوفير الوسائل والمعدات اللازمة لإصلاح قنوات الصرف الصحي وفتح غرف التفتيش في حي سالم علي وفي شارع أروى في مديرية كريتر، لإعادة تأهيلها.

 

هذا وعبر الأهالي عن سعادتهم وشكرهم لقيادة العمالقة التي لبت النداء وحرصت على تقديم المساعدات ومد يد العون للسكان المتضررين في عدد من مناطق ومديريات العاصمة عدن المنكوبة جراء مياه الأمطار والسيول الأخيرة.

 

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال وتقديم المساعدات للسكان المتضررين في مختلف مناطق ومديريات العاصمة عدن، بتوجيهات من القائد العام لقوات ألوية العمالقة العميد / علي سالم الحسني، وبإشراف ميداني من نائب القائد العام للشؤون المالية والإدارية العقيد / هائل عبدالعزيز ، الذي يشرف على تنفيذها بشكل مباشر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألوية العمالقة تواصل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من السيول بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا