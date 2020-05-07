ألوية العمالقة تواصل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من السيول بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

عدن - الخليج 365

تواصل قيادة ألوية العمالقة تقديم الدعم والمساعدات للسكان المتضررين من كارثة السيول في مناطق متفرقة من مديرية كريتر بالعاصمة عدن، من خلال دعم الفرق العاملة في المدينة المنكوبة.



وقدمت قيادة العمالقة دعماً للفرق العاملة لإصلاح مشروع المجاري والصرف الصحي في منطقة كريتر القديمة، وكذلك تعبيد الطريق، وبناء سلالم للمواطنين الساكنين في الجبال بمنطقة الخساف القريبة من المعبد تساعدهم في الوصول الى منازلهم.

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وفي ذات السياق، تعمل قيادة العمالقة على دعم الفرق وتوفير الوسائل والمعدات اللازمة لإصلاح قنوات الصرف الصحي وفتح غرف التفتيش في حي سالم علي وفي شارع أروى في مديرية كريتر، لإعادة تأهيلها.

هذا وعبر الأهالي عن سعادتهم وشكرهم لقيادة العمالقة التي لبت النداء وحرصت على تقديم المساعدات ومد يد العون للسكان المتضررين في عدد من مناطق ومديريات العاصمة عدن المنكوبة جراء مياه الأمطار والسيول الأخيرة.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال وتقديم المساعدات للسكان المتضررين في مختلف مناطق ومديريات العاصمة عدن، بتوجيهات من القائد العام لقوات ألوية العمالقة العميد / علي سالم الحسني، وبإشراف ميداني من نائب القائد العام للشؤون المالية والإدارية العقيد / هائل عبدالعزيز ، الذي يشرف على تنفيذها بشكل مباشر