قصف حوثي عنيف على القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية القرى السكنية والمزارع في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة المختلفة.



مصادر محلية أفادت أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل صوب القرى بشكل هستيري وعنيف، حيث تساقطت في مناطق متفرقة من الجبلية، في الوقت الذي أطلقت عناصر المليشيا قذائف RBG صوب البلدة ذاتها.

Advertisements

وطبقاً للمصادر، فقد فتحت بقايا جيوب المليشيات النار على مزارع المواطنين في أوقات متفرقة من اليوم، حيث استهدفتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، فيما أطلقت النار من سلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة صوب المنازل.

وأكدت المصادر، أن حالة من الخوف والرعب سادت المواطنين في منازلهم لاسيما النساء والأطفال، والمزارعين الذين كانوا يعملون في مزارعهم، جراء القصف والاستهداف الهمجي الذي تقوم به المليشيات بشكل يومي.

الجدير بالذكر، أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران تواصل تصعيدها العسكري وتكثف من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الإنسانية الأممية بشكل يومي، متحدية كل المعاهدات والاتفاقيات الموقعة، في ظل صمت أممي مطبق، وعلى الرغم من إعلان التحالف العربي وقفاً شاملاً لإطلاق النار، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، إلا أن المليشيات لم تتوقف عن ارتكاب خروقاتها.