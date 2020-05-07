الحديدة.. القوات المشتركة تكسر محاولة تسلل حوثية وتدك مواقع وتعزيزات لهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

تكبدت المليشيات الحوثية، خلال الساعات الماضية، خسائر بشرية فادحة جراء محاولة تسلل فاشلة وخروقات متفرقة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.



مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها المتمركزين في مناطق نائية صوب ضواحي مدينة حيس - مركز المديرية- وسرعان ما أجبرت على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.

مؤكدة، أن العناصر المتسللة كانت مرصودة بدقة منذ لحظة استعداداتها وانطلاقها من قريتي المقانع والشعينة، الأمر الذي جعلها لقمة سائغة لأبطال القوات المشتركة.

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وفي السياق ذاته ، حققت القوات المشتركة إصابات مباشرة في مواقع لبقايا جيوب المليشيات الحوثية في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه رصدت تعزيزات لبقايا جيوب المليشيات قادمة من جهة مدينة ومزارع الحسينية، وتم التعامل معها بالسلاح المناسب وإجبار من تبقى منهم على الفرار .

وفي الدريهمي قصفت مدفعية القوات المشتركة موقعين للمليشيات الحوثية شمال غرب مركز المديرية عقب استهدافها قرى ومزارع المواطنين