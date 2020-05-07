أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 7 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

التميمي يدشن توزيع سلل غذائية لأسر شهداء منتسبي إدارة الأمن والشرطة https://www.elyamnelaraby.com/478332/ بالأرقام.. التحالف يعلن حصيلة انتهاكات الحوثي لهدنة اليمن https://www.elyamnelaraby.com/478331/ مقتل قائد القوات الخاصة لمليشيا الحوثي الإيرانية بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/478329/ Advertisements أكاديمي بجامعة عدن يكشف لــ"الخليج 365" السر وراء إقدام "الانتقالي" على إعلان الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ https://www.elyamnelaraby.com/478328/ إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة اليوم فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار الطريق الآمن .. مسؤولية الجميع https://www.elyamnelaraby.com/478327/ وزير الاعلام يحذر من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين https://www.elyamnelaraby.com/478326/ البحسني : المرحلة تتطلب الحفاظ على حضرموت وابقائها آمنة ومستقرة https://www.elyamnelaraby.com/478325/ الجريري: الإمكانيات الصحية في حضرموت لا تتجاوز 1 % مقارنة بالعالمية https://www.elyamnelaraby.com/478315/

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