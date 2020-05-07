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وزير الاعلام يحذر من استمرار مليشيا الحوثي في التلاعب بملف كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

وزير الاعلام يحذر من استمرار مليشيا الحوثي في التلاعب بملف كورونا

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الاعلام معمر الارياني من استمرار المليشيا الحوثية في التلاعب بملف فيروس كورونا والذي يعرقل جهود مواجهة واحتواء هذه الجائحة العالمية ويضع الملايين من اليمنيين في دائرة الخطر.

 

واوضح ان المليشيا الحوثية تدير كورونا كملف سياسي وعسكري وتعمل على استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية وانتهاج سياسة التعتيم وإخفاء المعلومات الحقيقة عن عدد الاصابات.

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و‏اشار الارياني الى ان التقارير الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية عن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تنبأ بكارثة تحدق بملايين المواطنين في ظل اخفاء المليشيا لحقيقة الاوضاع وادارتها السياسية للملف وعجز القطاع الصحي عن تقديم الرعاية الطبية للمصابين في الموجه الأولى.

 

‏مضيفا: "ان التقارير التي حصلنا عليها من مستشفيات واطباء تكشف خطورة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وتدحض مزاعمها تسجيل إصابة واحدة فقط في استهانة واضحة واستهتار بحياة ملايين المواطنين اللذين يجب اطلاعهم بالتطورات اولا بأول لزيادة اجراءات الوقاية وحماية انفسهم.

 

ودعا‏ الارياني الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل والضغط على المليشيا الحوثية لمشاركة البيانات والإعلان بشفافية مطلقة عن الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تفاديا لكارثة قادمة وحفاظا على أرواح ملايين المدنيين الذين انهكتهم الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي.

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