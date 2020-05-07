شكرا لمتابعة خبر عن بعد غضب جماهيري كبير في العاصمة الموقتة عدن .. المجلس الانتقالي يحيل 24 مسؤولا في الحكومة الشرعية للتحقيق الجنائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الت مصادر مطلعة ان البحث الجنائي بدأ في عدن، امس الأربعاء، التحقيق مع 42 مسؤولا من شاغري مناصب مدير عام ونائب بحجة محاولة افشال “الادارة الذاتية” التي اعلنها الانتقالي جنوب اليمن، الاسبوع الماضي.

وقالت مصادر محلية أن بين المسؤولين الذين يتم حاليا التحقيق معهم وبتوجيهات من رئيس الادارة الذاتية في الجنوب، احمد بن بريك، مدراء مديريات ومدراء الادارات في هيئة ومصلحة الاراضي والمنطقة الحرة ومسؤولي المياه والكهرباء والصرف الصحي.

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ورحب المواطنون بهذة الخطوة التي وصفوها بالهامة في مكافحة الفساد والعبث بحياة المواطنين.

وكان بن بريك وجه الايام الماضية بإحالة عشرات المسؤولين في السلطة المحلية في عدن إلى التحقيق بتهم فساد واخرى قد تصل عقوبتها إلى السجن لفترة طويلة.

وتعيش عدن حالة غضب شعبي مع تدهور الخدمات الاساسية وتقاعس السلطات هناك عن واجباتها.