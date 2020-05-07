شكرا لمتابعة خبر عن الجبواني : يكشف عن قرار لو اصدره الرئيس هادي سيقلب الطاولة على الإمارات و المجلس الإنتقالي " ويحذر من التأخير في اتخاذه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير النقل المستقيل " صالح الجبواني " قيادة الشرعية الى حسم قرارها والانتفاضه على مخطط تمكين الميلشيات الموالية للإمارات من السيطرة على المحافظات الجنوبية .

وقال " الجبواني " في تعليق له على التطورات الطارئة في " سقطري " أن ميلشيا المجلس الانتقالي تسللت الى سوقطرة عبر البحر لانها تخشي مواجهة الجيش الوطني الذي هو قادر على هزيمتها ووضع حد لتجاوزاتها .

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وطالب وزير النقل المستقيل قيادة الشرعية الى اعطاء توجيهات عاجلة للجيش الوطني للدخول الى عدن واستعادة السيطرة على العاصمة السياسية المؤقته وتجاوز السعودية معتبرا ان المملكة لن تحارب ميلشيا الإمارات في اليمن وأن الرئيس هادي ونائبه الفريق " علي محسن " ورئيس مجلس النواب " البركاني " يتحملون مسئولية التخاذل عن الانتصار للشرعية ووضع حد لتجاوزات الميلشيا الموالية للإمارات.