شكرا لمتابعة خبر عن القوات السعودية : تفاجئ الإمارات والمجلس لإنتقالي .. ومصادر تكشف سر الانسحاب المفاجىء من كافة النقاط في عاصمة سقطري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة سقطري أن القوات السعودية انسحبت فعليا من نقطة " حيبق " الاستراتيجية واستحدثت نقطة جديدة بالطريق العام .

ونفت المصادر ما تردد عن انسحاب القوات السعودية من جميع النقاط بحديبو مؤكدة ان الانسحاب الذي تم " تكتيكي " وفرضته اعتبارات تتعلق بتعزيز الحماية حول محيط عاصمة " سوقطرة".

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