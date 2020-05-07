شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : العواضي يعلن فتح المقابر للحوثيون ويضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما والتنفيذ في أسرع وقت وقيادي حوثي بارز يرد عليه بما سينفذه الحوثيين (صورة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه طارق العواضي أحد أبناء أل عواض بمحافظة البيضاء وأحد أقرباء الشيخ ياسر العواضي رسالة شديدة اللهجة أعلن فيها للحوثيين أنه سيتم فتح قبورهم إذا لم يستجيبوا لمطالب أبناء البيضاء الشرعية بتسليم قتلة الشهيدة جهاد الأصبحي التي قتلها الحوثيين.

وقال العواضي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الإخوة الحوثيين افتحوا أبواب القضاء والنيابة لنا ولكم وإلا افتحوا المقابر لنا ولكم وانتو اختاروا الطريق التي تناسبكم يكفي لنا وساطات.

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وبهذه التغردية طالب العواضي الحوثيين أن يتم اللجوء للقضاء لحل قضية استشهاد الشهيدة جهاد التي قتلها الحوثيين وادعوا أنهم كانوا يطاردون تابعين لداعش والقاعدة.

وسبق لطارق العواضي أن كشف في تغريدات سابقة أن الحوثيين يرفضون تسليم الجناة لتقديمهم للعدالة تحت مبررات مختلفة يقدمونها في كل مرة، معلنا رفضه لأي وساطات.

من جانبه رد القيادي الحوثي البارز المدعو حسين العزي المعين من قبل جماعته نائباً لوزير الخارجية على تغريدة طارق العواضي بقوله: حياك وبياك وبعد كل الأبواب مفتوحة ولم نغلقها على أحد حتى تطالبنا بفتحها أعبر بس"