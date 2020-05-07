شكرا لمتابعة خبر عن خالد الرويشان .. يشن هجوم عنيف على قرقاش ويوجِعة بهذه الكلمات النارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الكاتب والأديب ووزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد الرويشان هجوماً حاداً على ما يسمى بوزير الشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش واصفاً إيّاه "بالقرقوش".

جاء ذلك في منشورا للكاتب خالد الرويشان على صفحته على الفيس بوك رصده "مأرب برس" وذلك رداً على تغريدة هابطة لقرقاش بشأن جزيرة سقطرى اليمنية نشرها الاخير يوم أمس عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

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وجاء في المنشور ما يلي :

"لو عرفت يا د أنور قرقاش معنى قرقاش وقرقوش في اليمن لما كتبت هذا الكلام الغريب المقرقش!

سقطرة قطرة في عين اليمن وفي قلبه منذ خلق الله الأرض ومن عليها

لا يوجد مقرقش واحد في سقطرة"

وكان قرقاش قد نشر تغريدة يوم الاحد نصت بوجود علاقة تاريخية وإسرية تربط الاماراتيين بجزيرة سقطرى اليمنية وأهلها وهو ما أثار غضب عدد من الناشطين والسياسيين اليمنيين منهم الروشان.

فيما يلي نص تغريدة قرقاش:«أكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخراً ومن باب الطعن في، التحالف العربي والامارات لنا علاقة تاريخية وإسرية مع سقطرى وأهلها وفي محنة اليمن، التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم»

و"القرقوش"( يعرف في اليمن بغطاء الراس للفتاة اليمنية حيث وهو من الازياء اليمنية التقليدية)